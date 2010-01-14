Beren 1'inciliği kaptırmadı

T24- Ülkemizde yaşanan dizi furyasıyla ekranlara kilitlenen Türk halkı, sıkıldığı oyuncuları seçti.

Çoğu Türk dizisinin bir iki sezondan fazla ekranlarda kalması,dizilerin bir bölümünün 2 saate yakın sürmesi seyirciyi sıkan unsurlardan olsa gerek...Bu duruma netlik kazandırmak isteyen bir internet sitesi, 'en sıkıcı oyuncu' anketini yaptı.Sonuçlar şaşırtıcı!. Her hafta izlenme rekorları kırdığı söylenen 'Aşk-ı Memnu' dizisinin Bihter'i' Beren Saat, ankete göre en sıkıcı oyuncu ünvanını aldı.

Gecce.com sitesinde yayımlanan anketin sonuçları şöyle:

Ankette,izleyicinin en çok sıkıldığı oyuncu seçilen Beren Saat'i ikinci sıradan Vildan Atasever takip etti.

Listede yer alan diğer oyuncuların sıralaması şöyle:

Nehir Erdoğan (yüzde 7.6)

Berrak Tüzünataç (yüzde 7.6)

Nurgül Yeşilçay (Yüzde 6.9)

Cansu Dere (yüzde 6.4)

Fahriye Evcen (yüzde 5.5)

Sedef Avcı (yüzde 5.2)

Dolunay Soysert (yüzde 4.7)

Deniz Çakır (yüzde 3.9)

Pelin Karahan (yüzde 3.0)

Burcu Kara (yüzde 1.4)

Gökçe Bahadır (yüzde 0,6)

