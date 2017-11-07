 BERELİ MOTOSİKLET HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

Kadıköy\'de 2 hırsız, otoparktaki motosikleti yaklaşık 3 dakikada çalıp kayıplara karıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı geçtiğimiz perşembe günü saat 03.30 sıralarında Kadıköy\'de bir otoparkta yaşandı.

Bereli 2 hırsız önce otoparka gelip etrafı gözetliyor. Şüpheliler daha sonra Poyraz Adalı\'ya ait motosikletin direksiyon kilidini kırıyor.

Hırsızlar motosikleti iterek otaparktan çıkarıyor ve kayıplara karışıyor. Polis, 10 bin lira değerinde motosikleti çalan hırsızları arıyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

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-Hırsızları otoparka gelmesi

-2 hırsızın motosikletin direksiyon kilidini kırması

-Hırsızların motosikleti dışarı çıkarması

-Hırsızların çalıntı motosikletle kayıplara karışması