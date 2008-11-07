Berdele karşı çıkan aileye kurşun

14 yaşındaki bir kızı kaçıran aile, diğer aileye berdel önerdi. Kendisine önerilen 13 yaşındaki kızı kabul etmeyip suç duyurusunda bulunan Murat Dilek tüfekle vuruldu





14 yaşındaki S.N., evlerinin bahçesinde odun kırarken iddiaya göre, 26 yaşındaki Metin Vay tarafından kaçırıldı. Vay Ailesi, S.N.'nin ailesine berdel teklifinde bulundu, 13 yaşında kız önerdi. S.N'in ailesi bu teklifi kabul etmeyip, Metin Vay hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunarak, kızlarının bulunmasını istedi. Bu arada, S.N.'nin ağabeyi 25 yaşındaki Murat Dilek tüfekle vuruldu.



Gümüşler Beldesi Zafer Mahallesi 1062 Sokak'ta oturan 53 yaşındaki Mahimünire Nergiz, 33 yıl önce seyyar satıcılık yapan 78 yaşındaki Mehmet Dilek ile imam nikahıyla evlendi. Oğulları Murat Dilek ile 23 yaşındaki Duran Dilek babanın nüfusuna, S.N. de annesinin nüfusuna geçirildi. S.N. ilköğretim okulunu bitirdikten sonra evde hasta annesine bakmaya başladı.



Bir süre önce, Denizli'nin Sarayköy İlçesi'ne bağlı Duacılı Beldesi'nde yaşayan Vay Ailesi'nden Metin Vay, S.N.'yi istetti. Aile, kızlarının küçük olduğunu söyleyerek, bu evlilik talebini reddetti. İddiaya göre, Metin Vay 12 Ekim 2008 tarihinde, evlerinin bahçesinde odun kırarken, S.N.'yi kaçırdı. S.N.'nin ailesi Metin Vay hakkında Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu, kızlarının bulunmasını istedi.



Bir süre sonra barışmak ve ailesinin rızasını almak için eve gelen Vay Ailesi'nden Mehmet Emin Vay, berdel teklifinde bulundu, “Şikayetinizden vazgeçin, 24 saat içinde size 13 yaşında kız getirelim, oğlunuz Murat ile evlensin” dedi. S.N.'nin ailesi bu teklife olumsuz yanıt verdi. Bir hafta önce de S.N.'nin ağabeyi Murat Dilek evinin önünde tüfekle saldırıya uğradı. Tüfekten çıkan saçmalar Murat'ı, sol bacağının kasık bölgesinden yaraladı. Aşırı kan kaybeden Murat Dilek, 1 hafta Denizli Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra Kalp ve Damar Servisi'ne kaldırıldı.



'Kızımı istiyorum'



S.N.'nin annesi Mahimünire Nergiz, kızını geri istediğini söyleyerek, “Benim kızım daha çocuk. Kızımı istiyorum. Kızımı Sarayköy'e kaçırdılar. Gerekli şikayetimizi yaptık ama kızım ve onu kaçıran hala bulunamadı. Bize gelip, 13 yaşındaki bir kız çocuğunu berdel teklif ettiler. Ben 13 yaşındaki çocuğu ne yapacağım? Ona da bize de günah değil mi? Jandarma ya da polisin kızımı bir an önce bulmasını istiyorum. Ben doğuluyum, ancak küçük kızların evlendirilmesine karşıyım. 14-15 yaşındaki kızlar daha çocuk sayılır. Ben 20 yaşında evlendim” dedi.



S.N.'nin ağabeyi Murat Dilek de tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi'nde DHA'ya yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Eşim Dilek Dilek (28) anlaşamadığımız için bir süre önce boşanma davası açtı. Kız kardeşimi kaçıranlar bu durumu biliyor. Vay Ailesi'nden Mehmet Emin Vay, barışmak şikayeti geri almamız için evimize bizi ikna etmeye geldi. Biz, kızımızı geri istediğimizi ısrarla söyleyince, 24 saat içinde 13 yaşındaki bir kızı bana eş olarak getireceklerini söyledi. Bu teklifi kabul etmedim. Bir hafta önce, akşam karanlığında, evimin önünde tüfekle saldırıya uğradım. Saldıranlar iki kişiydi ama yüzlerini göremedim. Berdel teklifini reddettiğim için vurulduğumu düşünüyorum.”



S.N.'nin diğer ağabeyi Duran Dilek de kız kardeşi kaçıran kişinin bulunup cezalandırılmasını istedi.



Berdel nedir?



Kız değiştirme olarak da bilinen 'berdel', Doğu Anadolu'da başlık parasını denkleştiremeyenlerin başvurdukları bir yöntem. Aileler, genç kızları, aralarında değişerek evlendiriyorlar.