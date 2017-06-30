"Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte, cezaevindeki gazeteci sayısı 178'e ulaştı; adaletsizlik her yerde..."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, aynı zamanda gazeteci olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan Adalet Yürüyüşü'ne katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde devam eden yürüyüşte konuşan Yarkadaş, "Gazetecilere yönelik adaletsiz uygulamalar, haziran ayında daha da arttı. Onlarca gazeteci gözaltına alındı; birçok gazeteci ceza aldı. Gazetecilerin de adalete acil ihtiyacı var” dedi. Yarkadaş, haziran ayında basına yönelik hak ihlallerinin dökümünü de yaptı.

CHP'li Yarkadaş, “Cezaevindeki gazetecilerin sayısı 178’e ulaştı. Gazeteciler, ekmeğe suya ihtiyaç duyar gibi, adalete susadılar. Onlar için de adalet istiyoruz” diye konuştu.

Yürürken açıklama yaptı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde devam eden etkinlik sırasında yürürken basına açıklama yapan CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, “Basına yönelik ihlallerde Haziran ayında da artış var. İktidar gazeteciliği suç olarak görüyor ve cezalandırmak istiyor. Bir kez daha söylüyoruz; gazetecilik suç değildir!” dedi.

Yaklaşık 16 bin kişinin katıldığı yürüyüş boyunca, üzerinde Cumhuriyet, Birgün, Sözcü ve Yeni Asya’nın tutuklu çalışanlarının fotoğraflarının basılı olduğu tişörtle yürüyen Yarkadaş, “Biz herkes için adalet ve herkes için özgürlük istiyoruz” dedi.

"178 gazeteciyle rekora gidiliyor"

Cumhuriyet, Birgün ve Sözcü çalışanları başta olmak üzere, onlarca gazetecinin cezaevinde tutulduğunu belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, birkaç gün önce cezaevinde terörle bağlantılı olduğu iddia edilen 177 gazetecinin tutulduğunu söyledi. CHP İstanbul Milletvekili ve Gazeteci Enis Berberoğlu’nun keyfi bir biçimde tutuklanmasıyla birlikte bu sayı 178’e çıktı. AKP iktidarı rekora koşuyor. Enis Berberoğlu da gazetede yayınlanan haberden dolayı tutuklandı. Berberoğlu’nu hem tutuklu milletvekili, hem de tutuklu gazeteci olarak nitelemek yanlış olmaz.”

Haziran sıcak geçti

Haziran ayında yaşanan hak ihlallerinin dökümünü de ortaya koyan Yarkadaş, “Medya haziran ayında yandı kavruldu. İktidar özellikle muhalif medyaya nefes aldırmadı. Neredeyse her gün gözaltı, her gün tutuklama yaşandı” dedi. Yarkadaş, haziran ayında hem basına, hem de düşünceyi ifade özgürlüğüne ilişkin tablonun iç karartıcı olduğunu belirtti.

Yarkadaş, Sözcü çalışanları Gökmen Ulu ile Mediha Olgun hakkındaki iddianamenin hala hazırlanmadığına da dikkat çekti. CHP’li Yarkadaş, “Sözcü’yü susturma operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Ancak Sözcü sesini daha gür duyuruyor” dedi. Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının da aylardan bu yana keyfi bir biçimde tutuklu olduğunu belirten CHP’li vekil, şöyle konuştu:

“Adalet Yürüyüşü sırasında, halkın medyasının ne denli önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. AKP medyası yürüyüşü ya yok sayıyor, ya da karalıyor. Halkın medyası ise adalet çığlığını dünyaya duyuruyor. Bu yüzden muhalif medyayı susturmak ve Türkiye’yi sessizliğe mahkum etmek istiyorlar.”

CHP’li vekil, haziran ayında yaşanan hak ihlallerini ise şöyle sıraladı:

1 Haziran 2017: ‘’Hayır’’ videosu çeken Ali Gül’e ‘’Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten’’ iki yıl hapis cezası verildi.

1 Haziran 2017: Nusaybin’de haber takibi yaptığı için gözaltına alınıp tutuklanan ve 141 gün cezaevinde kalan Ressam-Gazeteci Zehra Doğan’a verilen 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası onandı.

1 Haziran 2017: RTÜK, 49 uydu kanalına tarihinin en ağır cezalarını verdi.

1 Haziran 2017: Evrensel Gazetesi Muhabiri Eren Ergine’yi haber takibi sırasında alıkoyan AKP’li Esenyurt Belediyesi bir de şikayetci oldu, basın kartının sahte olduğunu iddia etti.

1 Haziran 2017: İzmir’in tanınan gazetecilerinden Bünyamin Kütük, 2 kişi tarafından saldırıya uğradı.

2 Haziran 2017: Türkiye Yayıncılar Birliği, son bir yılda yayınlama özgürlüğü açısından yapılan sorumlu tüm uygulamaları kayda geçirdiği ‘’Yayınlama Özgürlüğü Raporu’’nu yayımladı. Raporda, OHAL’de 30 yayınevinin kapatıldığı belirtildi.

3 Haziran 2017: Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Bakan Albayrak’ın şikayetiyle Iğdır’da gözaltına alındı ve tutuklandı. Yücel, ertesi gün serbest bırakıldı.

3 Haziran 2017: 21 ay hapse mahkum edilen Birgün Gazetesi İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Berkant Gültekin denetimli serbestlikle tahliye edildi.

4 Haziran 2017: Ankara- Konya karayolunda kavşak çalışması yapan kepçe, Türk Telekom’un fiber kablosunu kopardı. İçlerinde, Halk Tv, Ulusal Kanal ve Akit Tv’nin de bulunduğu 20 televizyon kanalının yayını kesildi.

5 Haziran 2017: Sanatçı Müjdat Gezen hakkında, AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’ya ‘’hakeret’’ ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

5 Haziran 2017: sendika.org, 44. defa BTK tarafından erişime engellendi.

6 Haziran 2017: Yüksekova’da sokağa çıkma yasaklarında yaptığı haberler nedeniyle tutuklanan Gazeteci Nedim Türfent için 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

6 Haziran 2017: Evrensel Gazetesi yöneticileri Çağrı Sarı ve Arif Koşar’a 301’den 5 ay hapis cezası verildi.

6 Haziran 2017: Tutuklu bulunan Gazeteci Murat Aksoy ve Sanatçı Atilla Taş için ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

6 Haziran 2017: Gazete Yolculuk Yaz İşleri Müdürü Eray Sargın’a 301’den 6 ay hapis cezası verildi.

6 Haziran 2017: Yeni Asya Gazetesi çalışanı Nur Ener Kılınç’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

6 Haziran 2017: Futbolcu Arda Turan, uçakta Gazeteci Bilal Meşe’ye saldırıda bulundu.

6 Haziran 2017: Diyarbakır’da 30 Mayıs günü evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, kapatılan Dicle Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Zekariya Güzüpek ve ajansın Kürtçe Servisi editörlerinden Mehmet Ali Ertaş, 7 gün sonra Emniyet’te ifade verdi. Emniyet’in ardından adliyeye sevk edilen Güzüpek ve Ertaş, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

6 Haziran 2017: Tutuklu bulunan BirGün Gazetesi çalışanı Mahir Kanaat’in yazdığı mektupların sahiplerine gönderilmediği açıklandı. Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan hiçbir gazeteci, mektup alamıyor, mektup yollayamıyor.

7 Haziran 2017: Mersin’de iki kişi, Gazeteci Neslihan Yalçın’ı önce araçlarıyla sıkıştırarak taciz etti. Gazeteci Yalçın’ın, daha sonra tepki göstermesi üzerine, tacizciler Neslihan Yalçın’ı yerde sürükleyerek tartakladı. Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Neslihan Yalçın’a, 2 gün iş göremez raporu verildi.

8 Haziran 2017: Demirören Medya Grubu’nda 20 gazeteci işten çıkarıldı.

8 Haziran 2017: cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven için 10,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

8 Haziran 2017: sendika.org, 45. defa BTK tarafından erişime engellendi.

9 Haziran 2017: Türkiye’de tutuklu gazeteciler için kampanya yürüten Af Örgütü Şube Başkanı Taner Kılıç tutuklandı.

9 Haziran 2017: Tutuklu Gazeteci Ahmet Şık hakkında ‘’Cumhurbaşkanı’na hakaret’’ suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.

10 Haziran 2017: Kapatılan TV 10’un çalışanları 36. Kez Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelerek, televizyonlarının açılması talebinde bulundu.

11 Haziran 2017: Selahattin Demirtaş’a mektup yazan tutuklu Karikatürist Melih Gürler’e mektupta yer alan ifadeler nedeniyle, 10 ay hapis cezası verildi.

12 Haziran 2017: Gazeteci-Ressam Zehra Doğan tutuklandı.

12 Haziran 2017: Ankara Yüksel Caddesi’nde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek için eylem yapan yurttaşları takip eden Dokuz Sekiz Muhabiri Haydar Koçak, polisin attığı biber gazından etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

12 Haziran 2017: Evrensel Gazetesi Muhabiri Çağrı Sarı’nın ’’Sancaktepe Belediyesi çocuklara cihad dersi veriyor’’ haberinden dolayı ifadesi alındı.

12 Haziran 2017: Haber takibi sırasında gözaltına alınan Evrensel Gazetesi Muhabiri Cemil Uğur, 3. kez hakim karşısına çıktı. Cemil Uğur, 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

12 Haziran 2017: İçişleri Bakanlığı, 5-12 Haziran tarihlerindeki 38 kişinin, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

13 Haziran 2017: Tutuklu Gazeteci Nedim Türfent’e gönderilen kitaplar hakkında hiçbir yasak kararı olmamasına rağmen teslim edilmiyor.

14 Haziran 2017: Gazeteci, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu “MİT TIR’ları silah taşıyor” haberi yüzünden tutuklandı. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül de aynı davadan dolayı yargı önüne çıktı.

14 Haziran 2017: Tutuklu Dihaber Muhabiri Mehmet Güleş’e verilen 9 yıl 4 aylık cezanın gerekçesinde, haber dili ‘’örgüt üyeliğine’’ kanıt sayıldı.

14 Haziran 2017: Kadın haberciliği yapan internet gazetesi Gazete Şüjin, BTK tarafından erişime engellendi.

14 Haziran 2017: Gazeteci Nedim Türfent’in yargılandığı duruşmada, Türfent’in tutukluluğunun devamına karar verildi.

15 Haziran 2017: Sanatçı Barış Atay gözaltına alındı. Atay, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

15 Haziran 2017: İzmir’de ‘’Hayır’’ prostestolarını haberleştirdiği sırada eylemcilerle birlikte gözaltına alınıp, tutuklanan Gazeteci-Belgeselci Kazım Kızıl hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

16 Haziran 2017: sendika.org’a, BTK tarafından 47. kez erişim engeli getirildi.

18 Haziran 2017: Hürriyet Gazetesi Muhabiri İsmail Bayrak’ın fotoğraf makinesini, İşletmeci Umut Evirgen’in korumaları gasp etti.

18 Haziran 2017: Medya temsilcileriyle iftarda bir araya gelen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 177 gazetecinin “terör bağlantısı yüzünden” cezaevinde olduğunu söyledi.

19 Haziran 2017: Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi ile ilgili yolsuzluk raporunu haber yapan Gazeteci İdris Yılmaz’a, 300 gün zorunlu kamu hizmeti cezası verildi.

20 Haziran 2017: Tutuklu bulunan Yeni Asya Gazetesi Muhabiri Nur Ener Kılınç’a gönderilen mektupların verilmediği açıklandı.

20 Haziran 2017: 46 gazetecinin yargılandığı KCK Basın Davası görüldü. AİHM’in mahkemeden istediği savunmaya halen cevap verilmediği öğrenildi.

20 Haziran 2017: Gazeteci Levent Gültekin hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

21 Haziran 2017: Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nin ‘’Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’’ kampanyasından yargılanan, 4 yayın yönetmenin davası görüldü. Dava, 14 Eylül 2017’e ertelendi.

21 Haziran 2017: Gazeteci Ahmet Şık’a suç arayışı sürüyor. Ahmet Şık’la ilgili dosyada ‘’Suç değil’’ diyerek takipsizlik kararı veren savcı, 2 yıl sonra HTS kayıtlarını gerekçe göstererek kendi kararının kaldırılmasını istedi.

23 Haziran 2017: sendika.org, BTK tarafından 48. kez erişime engellendi.

25 Haziran 2017: İstanbul Valiliği’nin yasakladığı ‘Onur Yürüyüşü’ne karşı polis İstiklal Caddesi’ni ablukaya alarak yurttaşlara izin vermedi. Taksim’de 44 kişinin gözaltına alındı. Polis müdahalesini görüntüleyen ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansının kameramanı Bram Janssen da sarı basın kartı olmasına rağmen, yanında pasaportu olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

26 Haziran 2017: Yeni Asya Gazetesi’nin cezaevlerindeki mahkumlar tarafından okunmasının engellendiği açıklandı.

29 Haziran 2017: Star Gazetesi Yazarı Lütfü Oflaz’ın son köşe yazısı gazetesi tarafından sansüre uğradı. Tutuklu gazetecilerin durumuna dikkat çeken yazısı yayınlanmayan Oflaz, Star Gazetesi’nden istifa etti.

29 Haziran 2017: BBC World muhabiri Jiyar Gol İstanbul’da havalimanında gözaltına alındığını twitter hesabından duyurdu.