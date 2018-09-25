Berberoğlu'nun tahliyesinin gerekçeli kararı açıklandı; 5 üyeden 2'si muhalefet şerhi koymuş

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliyesinin 57 sayfadan oluşan gerekçeli kararı açıklandı. 5 üyeden ikisinin muhalefet şerhi koyduğu kararda, "Sanığın eylemi 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama' suçunu oluşturur" denildi.

Yargıtay'ın Enis Berberoğlu'na, MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onama kararının gerekçesi belli oldu. Kararda söz konusu MİT faaliyetinin ‘devlet sırrı niteliğinde' olduğu vurgulandı. Berberoğlu'nun ‘niteliği gereği devlet sırrı olan bilgileri', açıklamaktan ibaret eylemenin, 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama' suçunu oluşturduğu öne sürüldü. Bu bilgilerin sır olarak korunmasının, suç tarihi itibariyle de demokratik toplumda gerekli olduğu kaydedildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre 2'ye karşı 3 oyla alınan kararda, şu gerekçelere yer verildi:

"MİT faaliyetleri gizlidir"

"MİT'in faaliyetleri, işin doğası gereği gizli olduğundan görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin de gizli olduğu konusunda kuşku yoktur. Devletlerin, bekasını temin ve milli menfaatleri koruma adına ülke sınırları içinde veya dışında niteliği itibariyle devlet sırrı mahiyetinde olan faaliyetleri olabilir. Dava ve haber konusu faaliyetin de bu kapsamda bir faaliyet olduğu gerek dosyada bulunan ilgili kurumların cevabi yazıları gerekse açık kaynaklarda yer aldığı üzere devlet yetkililerinin açıklamaları ile sabittir.

Bu bilgilerin temini veya açıklanmasının, doğrudan milli savunmayı ve ülkenin siyasal menfaatleri hedef aldığında da kuşku duymamak gerekir. Bu itibarla yerel mahkemenin toplayıp karar yerinde tartışarak gösterdiği delil ve değerlendirmelere temin edilerek, haberlere konu yapılan bilgi ve belgenin 'niteliği itibariyle devlet sırrı' olarak kabulünde isabetsizlik yoktur.

Türkiye'nin en uzun kara sınırını paylaştığı ülke konumundaki Suriye'de devam eden iç savaş ve çatışmaların ülkenin milli güvenliğini ciddi anlamda tehdit ettiği açıktır. Bu itibarla milli güvenlik bağlamında ciddi bir tehdit süreci devam etmekteyken sanık Enis Berberoğlu tarafından temin edilip başka dosyada sanık Can Dündar'a verilen ve Dündar tarafından daha önce haber yapan gazeteden farklı olarak geniş bir kitleye ulaşan Cumhuriyet Gazetesi'nde yapılan haber suretiyle açıklanan, daha evvel açıklanmamış bölümleri ve içeriği itibariyle devletin güvenliği ve siyasal yararlarını koruma kabiliyetini haiz olan bilgilerin halen ‘sır' vasfını muhafaza ettiğinin kabulü gerekir. Ve bu sırrın korunmasının demokratik toplumda gerekli olduğunun kabulünde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

"Dosya sanığı Can Dündar'a, faaliyetten yaklaşık 16 ay sonra verdiği anlaşılmıştır"

Sanığın devletin milli güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle devlet sırrı mahiyetinde icra edilen faaliyetlere ilişkin bilgi ve görüntüleri başka dosya sanığı Can Dündar'a, faaliyetten yaklaşık 16 ay sonra verdiği anlaşılmıştır.

Sanık bilgi birikimi ve mesleki tecrübesine göre, eyleminin sonuçlarını bilebilecek durumdadır. Fakat bu bilgileri verdiği Dündar ile saik/özel kast bakımından iştirak iradesi doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyan sezgi ve zan düzeyini aşan kesin delil elde edilmemiştir. Sanığın niteliği gereği devlet sırrı olan bilgileri, açıklamaktan ibaret eylemenin Türk Ceza Kanunu'nun 329/1. maddesinde düzenlenen ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama' suçunu oluşturduğu kabulünde, aynı gerekçelerle anılan bilginin sır olarak korunmasının, suç tarihi itibariyle de demokratik toplumda gerekli/zorlayıcı bir tedbir niteliğinde kabul edilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme halinde düşmesinin, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurul'a bildirmesine bağlanmış bulunmasına (Anayasa'nın 84/2. maddesine) ve TBMM Üyesi hakkında ‘seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesinin, üyelik sıfatının sona ermesinden sonra mümkün bulunmasına (Anayasa'nın 83/3. maddesine) nazaran, Anayasa'nın 83/3. maddesi gereğince sanık hakkında verilen ceza hükmünün yerine getirilmesinin üyelik sıfatının sona ermesine bırakılmasına karar verilmiştir."

Vekilliği düşerse yeniden tutuklanacak

Berberoğlu hakkında kesinleşen mahkumiyet kararının bir örneğinin Anayasa'nın 84/2. maddesi gereğince takdiri için TBMM Başkanlığı'na gönderilmesi kararlaştırıldı. Bu karar Meclis Genel Kurulu'nda okunursa Berberoğlu'nun vekilliği düşecek ve kalan cezasının infazı için yeniden cezaevine konulacak.

Karara iki üye muhalefet etti. Bu üyelerden biri karşı oy yazısında, Berberoğlu'nun vekilliğinin sonuna kadar yargılamanın durmasına karar verilmesi gerektiğini savundu. Diğer üye ise karşı oy yazısında Berberoğlu'nun eylemenin 'casusluk' suçunu oluşturduğunu belirtti, tutukluluk kararının devamı görüş bildirdi.