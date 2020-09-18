Berberoğlu için gözler TBMM’de | Prof. Dr. Ulusoy: Meclis, vekilliği nasıl düşürdüyse tersini yaparak vekilliği kazandırmak zorunda

Anayasa Mahkemesi’nin, kesinleşen hapis cezası nedeniyle düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu’nun haklarının ihlal edildiğine karar vermesinin ardından gözler TBMM’ye çevrildi. Berberoğlu’na sadece tazminat ödenebileceği, mağduriyetin giderilmesinin başka bir yolunun bulunmadığını savunanlara karşılık, Prof. Dr. Ali Ulusoy, Anayasa Mahkemesi’nin kararını beklemeden, geçtiğimiz haziranda Berberoğlu’nun vekilliğini düşüren TBMM’nin hak ihlali kararı doğrultusunda harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Ulusoy, TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa Mahkemesi kararının okutularak, Berberoğlu’nun vekilliğinin yeniden kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Anayasa Mahkemesi, 2018’de, MİT TIR'larına ilişkin görüntüleri yaydığı gerekçesiyle hakkında verilen hapis cezası onanan Berberoğlu’nun başvurusunu, iki yıl sonra, dün, karara bağladı. Yüksek Mahkeme, davayı beklettiği için eleştirilse de tartışmaların odağına, Anayasa Mahkemesi kararını beklemeden, geçtiğimiz haziranda apar topar hakkındaki mahkûmiyet hükmünü Genel Kurul’da okutarak, Berberoğlu’nun vekilliğinin düşmesine yol açan TBMM Başkanlığı yerleşti.

AYM Başkanı: Düzeltmesi gerekenler, o kararı alanlar

AYM’nin gerekçeli kararı henüz tamamlanmadı. Gerekçeli kararın tamamlanmasının ardından hak ihlali nedeniyle Berberoğlu yeniden yargılanacak.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında, karardan bir süre önce AYM Başkanı Zühtü Arslan’a, olası bir hak ihlali kararı halinde Berberoğlu’nun mağduriyetinin nasıl giderileceğini sorduğunu anlattı. Sarıkaya, Arslan’ın, bu soruya, “Onu düzeltmesi gerekenler o kararı alanlar; kararlara göre aksaklık varsa onu da onlar düzeltecek…” yanıtını verdiğini söyledi.

Ulusoy: Meclis düzeltmeli

Prof. Dr. Ulusoy da TBMM Başkanlığı’nın, hak ihlalini gidermesi gerektiği görüşünü taşıyor. Anayasaya göre, Anayasa Mahkemesi kararlarının TBMM açısından da bağlayıcı olduğuna işaret eden Ulusoy, “Kamu hukukunda yetki ve usulde paralellik ilkesi var. Buna göre, bir işlemi nasıl yapmışsanız, o işlemi ortadan kaldırmak için, tersini yapmanız gerekir. Yani nasıl hakkındaki mahkumiyet hükmü TBMM Genel Kurulu’nda okutularak vekillik düşürüldüyse, bu kez de Anayasa Mahkemesi kararı okutularak vekilliğin kazandırılması gerekir. Zira artık o mahkumiyet hükmü yok hükmünde. Yeniden yargılama yapılacak. Bu konuda bir düzenleme yok. İçtüzükte engelleyici kural da yok. Bunun yapılabileceğini gösteren bir kural da yok ama eylemli içtüzük değişikliğine gidilerek, bu boşluk doldurulabilir. Uygulamada bu yolu izlenerek, bir yol üretmiş olursunuz. Aksi halde kararın anlamı kalmaz” dedi.

Tek yol tazminat mı?

Bu görüşe karşılık, Berberoğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi işleminin geri alınamayacağı, Meclis’in bu kararı aldığı tarihte geçerli olan mahkûmiyet hükmünün gereğinin yerine getirildiğini, mağduriyetin sadece Berberoğlu’na tazminat ödenerek giderilebileceğini savunanlar da bulunuyor.

Bu konudaki son söz TBMM’nin. Anayasa Mahkemesi kararı çıktıktan sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir ilke imza atarak, daha önce örneği olmayan bir yol izleyebilir. Konuyu TBMM Genel Kurulu’na getirerek, Berberoğlu’na vekilliğinin yeniden kazandırılması halinde, bu uygulamaya karşı herhangi bir kişi ya da kurumun atabileceği bir adım da bulunmuyor.