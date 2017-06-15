Berberoğlu 'CHP'li vekile 25 yıl hapis' haberi önünde poz verdi

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davasında yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası verildi. Berberoğlu, mahkeme salonunda tutuklandı. Berberoğlu'nun tutuklanmadan önce verdiği son fotoğrafta arkasında açık olan TV kanalında tutuklandı yazması dikkat çekti.

Aynı dava kapsamında yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül hakkında ise karar vermeyen mahkeme iki sanık hakkındaki dosyayı ayırdı. Gül ve Dündar hakkıdaki yargılama devam edecek.

Savcılık 11 Ocak tarihinde yapılan duruşmada esas görüşünü açıklamış Berberoğlu'nun "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet ve "örgüt üyeliği" suçundan ise 10 yıla kadar hapsini istemişti.