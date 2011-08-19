-Berberlere "fiyat tabelası" yasağı İZMİR (A.A) - 19.08.2011 - İzmir Berberler Odasının, oda tarifesinin altında saç-sakal kesimi yapan meslektaşları aleyhine, haksız rekabete neden oldukları gerekçesiyle açtığı dava kapsamında mahkeme, dükkan camları, yol kenarı ve kaldırıma konulan ücret tabelalarının kaldırılması için ihtiyati tedbir kararı verdi. İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, İzmir Berberler Odasının, oda tarifesinin çok altında fiyat beyan eden dükkan önündeki tabela ve cam üzerindeki ilanların kaldırılması yönünde talep ettiği ''ihtiyati tedbir kararı''nı uygun buldu. Belediye sınırları içinde oda tarifesine uymayan ve halkı yanıltıcı tabelalar asan berber dükkanları, zabıta ekipleri tarafından uyarılarak, tabelalar kaldırılmaya başlandı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, kendilerini rahatsız eden bu haksız rekabetle mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Bilgin, ''Eğer uyulmayacaksa o zaman tarife çıkarmayalım. AB'ye de girmeye çalışıyoruz. Avrupa'da fiyat tarifeleri camlarda büyük olarak yazılıyor. Ama bu yasal tarife ve kişi ne ödeyeceğini biliyor'' dedi. Camda belirtilen fiyatla içeride uygulanan fiyatın farklı olduğuna dikkati çeken Bilgin, şu görüşleri dile getirdi: ''Cama, 'sakal tıraşı 3 lira' yazıyor, ancak müşteriden 7 lira alınıyor. İşte bizim karşı olduğumuz şey bu. Haksız rekabetin ana temeli, berber olmayan kişilerin iş yeri açmasından kaynaklanıyor. İş yerinde usta eğitici yok. Mücadelemizi başlattık. İki üyemizi mahkemeye verdik. 8 aydır devam ediyor. İlk mahkememiz tespit davasıydı. Tespitte bilirkişi geldi, yerinde tespit etti. Arkasından haksız rekabet davasını açtık. Bu, Türkiye'de bir ilk. Aslında birçok meslek dalına faydalı olacağını düşünüyoruz.'' Bilgin, açılan dava kapsamında, haksız rekabete yol açan tabelaların kaldırılması için mahkemenin ''ihtiyati tedbir kararı'' aldığını belirterek, kararın ve bu tür uygulamaları yapan dükkan sahiplerinin belediyelere bildirildiğini, bunun belediyelerin elini de güçlendirdiğini anlattı. Haksız rekabete neden olan 3 lira-4 lira rakamının kaldırılmasını istediklerini vurgulayan Bilgin, ''Bu tabelaları kaldırsınlar da isterlerse içeride bedavaya tıraş yapsınlar. İşi, ellerine mikrofon alıp çığırtkanlık yapmaya kadar vardırıyorlar. Bizim meslek çığırtkanlık mesleği değil ki, saygın bir meslek'' görüşünü aktardı. Bilgin, odaya kayıtlı 5 bin üyenin refahının yükselmesini istediklerini kaydederek, şöyle devam etti: ''Camda yazılı fiyata bakıp da başka bir berbere giden müşteri, aynı fiyatı bulamayınca söyleniyor. Aslında kuaförlük boyutunda da bu dava çok önemli. Türkiye Berberler Kuaförler Federasyonu bizim davamızın sonucunu bekliyor. Başka illerdeki odalar, bu davanın sonucunu bekliyor. Çünkü bir dava açmak kolay bir şey değil. Ama biz cesaret ettik, örnek olalım dedik. Türkiye genelinde ses getirelim istedik. Çünkü mesleğimiz çok güzel bir meslek.'' Berberlerin yaş ortalamasının yükseldiğine dikkati çeken Bilgin, berber nüfusunun yaşlandığını vurguladı.