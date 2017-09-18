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Berber intihar etti

Osman Nuri BOYACI/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de berber 38 yaşındaki Yusuf Ünal, evinin çatısında iple kendini asarak yaşamına son verdi

18 Eylül 2017 20:46

Osman Nuri BOYACI/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de berber 38 yaşındaki Yusuf Ünal, evinin çatısında iple kendini asarak yaşamına son verdi. Ünal\'ın ailevi sorunlar nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öğrenildi.
Pamukkale İlçesi\'nin Kayıhan Mahallesi\'nde berber dükkanı işleten iki çocuk babası Yusuf Ünal, oturduğu apartmanın çatısına bağladığı iple kendini astı. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu için bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Yusuf Ünal\'ın cesedini, yakınları buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünal\'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ünal\'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi morguna kaldırıldı. Sessiz ve sakin bir kişiliğe sahip olduğu söylenen berber Yusuf Ünal\'ın intiharı ailesini ve meslektaşlarını üzdü. Ünal, Kayıhan Merkez Camisi\'nde kılınan namazın ardından Kayıhan Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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