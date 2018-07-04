T24 LogoT24 Logo
Gündem

Berber dükkanının önünde fenalaşıp, öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde, berber dükkanın önünde otururken fenalaşan Cumali Andıç (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

04 Temmuz 2018 22:46

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde, berber dükkanın önünde otururken fenalaşan Cumali Andıç (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Anıt Caddesi\'nde meydana geldi. Tıraş olduktan sonra berber dükkanının önünde oturan Cumali Andıç, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Andıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumali Andıç\'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Atilla ATMACAEREĞLİ Konya DHA KONYA EreğliCumali AndıçOlayKemal Mahallesi Anıt CaddesiTıraşAmbulansla Ereğli Devlet HastanesiAndıçFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24