Berber, dişçi ve kuaförlerde bulaşıcı hastalık uyarısı

İzmir Halk Sağlığı Müdürü Uzman Dr. Bediha Salnur, berber, dişçi, kuaför gibi kişisel bakımların yapıldığı yerlerde bulaşıcı hastalıkların kolayca yayılabildiğini ve kişisel bakımda hijyen ve sağlığa dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Cımbız, makas, jilet, törpü, dişçi aletleri gibi deri bütünlüğüne yakın kullanılan araçların kimi zaman kanamaya da neden olduğunu ve bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkardığını ifade eden Salnur, "Deri bütünlüğüne yakın kullanılan aletleri kullanırken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kişisel bakım yaptırırken bunu göz önünde bulunduralım. En önce temizliğe bakalım. Kaş yaparken göz çıkarmayalım" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Bediha Salnur, okulların açılması ile birlikte ortak kullanım alanlarının yoğun kullanılmaya başlandığını söyleyerek, "Ortak kullanım alanlarında sağlığımızı bir başkasının sağlığından ayırt etmenin yolu temizliktir. Toplu taşıma araçlarından cep telefonlarına, okul sıralarından kantinlere, parktaki banklara uzanan bu ortak araç gereç trafiğinde hijyene dikkat edilmesi gerekiyor. Bazen bu hastalıklar, trafik kazaları kadar vahim sonuçlara neden olabiliyorlar" diye konuştu.

Cımbız, makas, jilet, törpü, dişçi aletleri gibi deri bütünlüğüne yakın kullanılan araçların kimi zaman kanamaya da neden olduğunu ve bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkardığını söyleyen Salnur, "Deri bütünlüğüne yakın kullanılan aletleri kullanırken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kişisel bakım yaptırırken bunu göz önünde bulunduralım. En önce temizliğe bakalım. Kaş yaparken göz çıkarmayalım" dedi.

"Elleri sık sık yıkamak hastalıkların önüne geçebilir"

Salnur, bu tür bulaşıcı hastalıkların yayılma yollarının yeterince bilinmediğine dikkat çekerek, kişisel bakım merkezlerinde çalışan kişilerin toplum halk sağlığına katkılarının ciddi boyutlarda olduğunu belirtti. Salnur, "Kişisel bakım yapan yerlerde çalışanlar, ellerini sık sık yıkayarak bulaşıcı hastalıkların yayılmasına engel olabilirler. Bu yüzden herkes duyarlılık göstermelidir. Örneğin; sakal traşından sonra berber ellerini iyice yıkamalı, alkolle dezenfekte etmeli, jileti değiştirmeli. Buralardaki araç gereçler, tek kullanımlık olmalı. Aletler iyi dezenfekte edilmeli ve hijyenik şartlar sağlanmalıdır" diye konuştu.

Salnur, manikür ve pedikür işlemi yapan yerlerde Hepatit B, Hepatit C ve AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünün kolayca bulaşabildiğini, özellikle hepatitlerin küçük ihmaller nedeniyle yaygınlaştığını belirterek, "Hepatit B, C ve HIV cinsel yolla ve kanla bulaşıyor. Kan taşıma riski yüksek diş fırçası, tırnak makası, cımbız gibi aletler ortak kullanılmamalı, kişiye özel olmalıdır. Ayrıca en önemlisi Hepatit B aşısı mutlaka yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.