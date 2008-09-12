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Spor

Berbatov oynamadan eleştirildi!

12 Eylül 2008 03:00


Manchester United’ın çiçeği burnunda golcüsü Dimitar Berbatov tembel ve isteksiz olduğu yönündeki eleştirilere karşı çıktı.


The Sun gazetesine verdiği röportajda eleştirileri yanıtlayan Berbatov, “Durmadan amaçsızca koşmayı sevmiyorum ancak bu tembel olduğum anlamına gelmez, her zaman tetikteyim ve uygun fırsatı yakaladığımda kaçırmamak için konsantre oluyorum.” ifadelerini kullandı.

Eleştirmenler Tottenham’da Robbie Keane sürekli koşarken Berbatov’un sadece bekleyip goller attığı konusunda hemfikir. 27 yaşındaki futbolcunun Leverkusen’deki hocası da yaptığı açıklamada eski oyuncusunun Brezilyalı mentalitesine sahip olduğunu ve hep birileri tarafından itilmesi gerektiğini dile getirdi. 

Golcü futbolcu Rooney’i sürekli bencil olmamakla eleştiren Sir Alex Ferguson oyuncusundan golü topla oynamaktan daha fazla düşünmesini istiyordu. Ancak tecrübeli teknik adam aynı sorunu yeni oyuncusu Berbatov’da yaşamayacak gibi görünüyor. Tek dokunuşlarıyla ve mükemmel bitirişleriyle popüler olan Berbatov Manchester forvetinde Rooney’i tamamlayacak gibi görünüyor. 

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