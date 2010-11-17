-BERBATOV FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR? ANKARA (A.A) - 17.11.2010 - Fenerbahçe'nin, Manchester United'ın Bulgar golcüsü Dimitar Berbatov'u transfer etmek istediği ve bu futbolcu için İngiliz ekibine 15 milyon avroluk bir teklif sunmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Almanya'da yayımlanan 4-4-2 dergisinin internet sitesinde verilen haberde, Fenerbahçe'nin futbolcuya yıllık 5 milyon avro önereceği belirtildi. Haberde, Manchester United'ın 29 yaşındaki futbolcunun şu an için takımdan ayrılması fikrine sıcak bakmadığı da ifade edildi. Berbatov, Manchester United formasıyla bu sezon 6 gol attı.