"Berat Albayrak'ın kardeşinin kurucusu olduğu vakıf vergiden muaf" iddiası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın kurucusu olduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'nın, “Kamu yararına çalışan dernek” statüsüne alındığı öne sürüldü. Vakıf buna göre, vergiden muaf tutulan vakıflar arasına girebiliyor.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak ve aldığı kamu haleleri ile dikkat çeken Kalyon İnşaat’ın sahibi Ömer Faruk Kalyoncu’nun, “Yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak” amacıyla kurduğu vakıf, “Kamu yararına çalışan dernek” statüsüne alınarak vergiden muaf tutuldu. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün onayıyla 2014 yılında İstanbul merkezli kurulan vakfın mal varlığı ise 150 bin lira olarak belirlendi.

Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticileri arasında olduğu TÜRGEV ve Okçular Vakfı ile Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin ardından "imtiyazlı vakıflar" listesine dahil olan Nun Eğitim ve Kültür Vakfı, 2’nci derece sit ve orman içi dinlenme alanında kalan arazide yapılan okul inşaatıyla ilk kez kamuoyunun gündemine geldi. Vakfın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2015 yılında eğitim tesisleri yapılmasına onay verdiği Beykoz’daki sit alanında inşa ettiği okul, “Toplamda 150 dönümlük yemyeşil bir tabiatın koynunda” ifadeleriyle tanıtıldı.

Meyve bahçesine okul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ormanlık alanı korumak gerekçesiyle reddettiği 2’nci derece sit ve orman içi alana yapılan konut teklifi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özel eğitim tesisleri yapılması şartıyla onaylandı. İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanı içerisinde kalan ve “Tarla ve meyve bahçesi” olarak nitelenen alan, Nun Eğitim ve Kültür vakfı için imara açıldı. Vakfın, meyve bahçelerinde büyük tahribata yol açan okulu kız ve erkek olmak üzere iki ayrı yerleşke olarak düzenlendi. Nun Okulları’nın yerleşkesine idari binalar, yurtlar, kongre merkezleri, açık ve kapalı spor alanları, yüzme havuzları ve atölyelerin yanı sıra rasathane, saat kulesi ve cami de inşa edildi.