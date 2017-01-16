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Berat Albayrak'ın akademisyen yengesi, laikliği savunanları 'misyoner' ilan etti, IŞİD ile paralellik kurdu!

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hafize Şule Albayrak'ın yazısı tepki çekti

16 Ocak 2017 21:55

Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın abisi Serhat Albayrak'ın eşi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hafize Şule Albayrak'ın, Star gazetesinde yazdığı "Laikçi misyonerler ile DEAŞ'çı vaizlerin benzerliği üzerine" başlıklı yazı, Marmara Üniversitesi'nin resmi Facebook hesabında paylaşıldı. Laikliği savunanlar ile IŞİD arasında karşılaştırma yapan yazı, tepkiler üzerine kaldırıldı.
 

Laiklik çağrısı yapanlara ‘misyoner’

 

Yazıda, laikliği savunanlar "laikçi misyonler" diye tanımlanıyor. Son haftalarda laiklik savunusu konusunda çalışma yapanlara ilişkin değinilerin de yer aldığı yazıda şöyle denildi:

"Ancak son günlerde üniversitelerde, kahvehanelerde ve insanların toplu halde bulundukları yerlerde ortaya çıkan laikçi misyonerlerin insanları dinlemeye zorladıkları vaazları ve buna yönelik ana akım medyada sergilenen destekleyici tutum 'Acaba dini haklara yönelik geçmişteki baskı ve reddetme politikaları günün birinde yeniden gündeme gelebilir mi?' sorusunu akıllara getirmektedir."

Yazı şu ifadelere devam etti:

"DEAŞ zihniyeti kendini ne kadar hakikatin sözcüsü sanıyorsa, laikçi misyonerler de aynı şekilde hakikatin kendileriyle birlikte olduğunu varsayar. Laikçilik de DEAŞ’çılık da topluma yönelen yüzü bakımından yıkıcıdır, her ikisi de egemenlik sevdasındadır."

 

Üniversite önce paylaştı, sonra kaldırdı

 

Söz konusu köşe yazısının hangi gerekçeyle sayfa üzerinden paylaşıldığı bilinmezken, Marmara Üniversitesi’nin Facebook sayfasında daha önce başka herhangi akademisyenin bir yazısının paylaşılmamış olması dikkat çekti.

Yaklaşık 3 saat sayfada kalan bu paylaşım, oluşan tepkiler üzerine okulun Facebook sayfasından kaldırıldı.

 

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