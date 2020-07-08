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Ekonomi

Berat Albayrak: Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza desteği büyümemize ivme katacak

08 Temmuz 2020 17:28

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankaların vatandaşlara desteğinin büyümeye ivme katacağını' söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, BDDK'nın banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusundaki kararlarını Twitter hesabından değerlendirdi. 

Türkiye'nin dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ettiğini ifade eden Albayrak, mesajında şunları söyledi:

"İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti. Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır."

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