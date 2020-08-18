Berat Albayrak: Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz

Geçtiğimiz günlerde dolarla ilgili açıklama yapan Albayrak, ''Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarla işiniz var mı?'' sözleri gündem olan Albayrak, yeni bir paylaşımda bulundu.

Twitter üzerinden yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili açıklama yapan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

''Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz.''