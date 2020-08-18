T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Berat Albayrak: Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz

18 Ağustos 2020 20:40

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye dair yaptığı açıklamada, 'Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz" dedi.

ETİKETLER

berat albayrakekonomiyenilenebilir kaynaklarenerji
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24