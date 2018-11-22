Berat Albayrak: Mali disiplin temel çıpamız olacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, \"Mali disiplin temel çıpamız olacaktır. Vergi sistemimizi daha basit, etkin, geniş tabanlı ve daha adil bir yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatımızın sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edecek, etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracak, mecbur olmadıkça yeni istisna ve muafiyet getirmeyeceğiz\" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 yılı sunumunda konuştu. Berat Albayrak, ABD Merkez Bankası FED\'in 2018 yılında 3 faiz artırımı yaptığını Aralık ayında yine bir faiz artımı beklediklerini söyledi. Albayrak, FED\'in 2019 yılına ilişkin 2 ya da 3 faiz artışı olabileceği yönünde beklentilerinin olduğunu bildirdi. Bakan Albayrak, Ağustos ayında döviz kurunda bağdaşmayan spekülatif ataklar yaşandığını anımsatarak likidite sıkışıklığını gidermek için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Albayrak, \"Öncü göstergeler 2018 yılının ikinci yarısında ekonomide yavaşlama ve dengelenme sürecine işaret etmektedir. Yeni ekonomik program iktisadi faaliyetin 2019 ve 2020 yıllarında potansiyel düzeyin altında seyredeceği 2021 yılından itibaren ise daha güçlü bir eğilimle toparlanma süreceğine gireceği bir çerçeveyi esas almaktadır\" diye konuştu.



\'MALİ DİSİPLİN TEMEL ÇIPAMIZ OLACAKTIR\'

Bakan Albayrak vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirerek şöyle konuştu:

\"Mali disiplin temel çıpamız olacaktır. Vergi sistemimizi daha basit, etkin, geniş tabanlı ve daha adil bir yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatımızın sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edecek, etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracak, mecbur olmadıkça yeni istisna ve muafiyet getirmeyeceğiz. Hayata geçireceğimiz yeni bir eylem planı çalışmalarına başlamış bulunmaktayız.\"



\'YENİ BİR EYLEM PLANI ÇALIŞMALARINA BAŞLAMIŞ BULUNMAKTAYIZ\'

Berat Albayrak, yeni bir eylem yapılanı çalışmalarına başladıklarını kaydederek, \"Hayata geçireceğimiz yeni bir eylem planı çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Yeni bir vergi veri analiz merkez kuruyoruz. Mükelleflerin uyum düzeyinin artırılması, uyumsuz mükelleflerin uyumlu mükellefler aleyhine oluşturacağı haksız rekabetin önlenmesi kayıtlı ekonominin teşvik edilmesi amaçlıyla yeni bir vergi veri ve risk analiz merkezi kuruyoruz\" diye konuştu.



ÇİTFÇİYE DESTEK

Bakan Albayrak, çiftçilere düşük faizli kredi kullanımına ilişkin de, \"Çiftçilere düşük faizli kredi kullandırımı nedeniyle oluşan gelir kayıplarının karşılanması için 2019 yılı bütçesinde 3.4 milyar ödenek öngörülmektedir\" dedi.



\'HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN ÜSTLENİM ORANINI TARİHİ SEVİYELERE DÜŞÜRDÜK\'

Hazine Garantili Kredi Üstlenim Oranı’nın düşürüldüğünü de sözlerine ekleyen Bakan Albayrak sunumunu şöyle tamamladı:

\"Hazine Garantili Kredilerden Üstlenim Oranını tarihi seviyelere düşürdük. Hazine Garantili Dış Borç Stoku 2018 yılı Eylül ayı sonu itibariyle 13.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hazine finansman programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarından 7.7 milyar dolar tutarında dış finansman sağladık. Dolar ve Avro cinsinden tahvil ihraçlarına ihraç tutarının 3 katından fazla talep gelmesi geçtiğimiz süreçte aldığımız ekonomik tedbirlerin uluslararası yatırımcılar nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu göstermiştir.\"

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Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)



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