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Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak, AKP'den istifa ettiği yönündeki iddialara cevap verdi

11 Kasım 2020 23:44

Berat Albayrak'ın babası yazar Sadık Albayrak, AKP'den istifa ettiği yönündeki iddialara "Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında 'ölümüne ölümüne' duygusuyla, bütün bir aile olarak dim dik durmaktan bir an dahi vazgeçmemiz mümkün değildir" diye cevap verdi.

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