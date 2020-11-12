Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Berat Albayrak, Erdoğan'ın yerine cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyormuş

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, kulislerde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlandığının konuşulduğunu yazdı.

Uğuroğlu, “AKP'lilerin konuştuğu iddia edilen son kulis bombası şöyle; damat Albayrak kulislerde, ‘Anayasa değişikliğinde hata yapıldı Cumhurbaşkanımız 3. kez aday olamayacak…’ diyormuş… Erdoğan'ın yerine cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyormuş… Erdoğan, AKP içinde egemenlik kuran damadı Berat Albayrak'a çok kızıyormuş” diye yazdı.

Öte yandan Uğuroğlu, Albayrak’ın istifasının ardından açıklama yapılmamasını hatırlatarak Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’ye şu soruları yöneltti:

"Damat Berat olayı üzerine ben en çok MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'nin neler düşündüğünü merak ediyorum. 25 saat bir bakanın atanmaması devletin düşürüldüğü durum Devlet Beyi hiç mi rahatsız etmedi? Merkez Bankası'nın başkanın parti il başkanı gibi değiştirilmesi Devlet Beyi hiç mi rahatsız etmedi? Devlet Bey, devlet böyle mi yönetilir?"

Yazının tamamını okumak için tıklayın.