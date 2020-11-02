Berat Albayrak: Daha fazla üretim, istihdam, ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programları çerçevesinde 'üreterek büyüyen Türkiye hedefiyle atılan ekonomik değişim ve dönüşüm adımlarını meyvelerinin toplanmaya başladığı' açıklamasını yaptı.

Albayrak, "Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Albayrak açıklamasında, 'istihdamın arttığını' ve 'ihracatta büyümenin devam ettiğini' belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 'Türkiye'de 'V' tipi toparlanmanın devam ettiğini, ek olarak otomotiv satışlarında yerli araçların payının %50’yi aştığını' ifade etti.





