Berat Albayrak: Aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz turlarındaki yükselişe ve Türk Lirası’nın tarihin en düşük seviyesine gerilemesine ilişkin aksiyon planının uygulanmaya başladığını açıkladı. “Yeni ekonomi yaklaşımımızın en önemli ayağını bütçe disiplini oluşturuyor” diyen Albayrak, “Bütçe dışı giderler için taviz vermeyeceğimizi tüm kurum ve bakanlarımızla konuştuk. Bu hassasiyet için gerekirse hedeflenen göstergeler için Mali Kural uygulayacağız” ifadesini kullandı. Albayrak, Hesaplardaki dövizlerin Türk Lirası’na çevrilmeyeceğini tekrarladı.

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Berat Albayrak’ın Twitter’dan yaptığı açıklamalar şöyle:

Bankalarımızla birlikte kurdaki dalgalandırmanın en fazla etkilediği reel sektör firmalarımızın KOBİ’ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık. Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız.

Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık. Piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli adımları atacak. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek. Ama bu yalanlarla sonuna kadar hukuki alanda mücadele edilecek. Bizim yeni ekonomi yaklaşımımızın en önemli ayağını bütçe disiplini oluşturuyor. Hedeflerimizi belirledik. Bütçe dışı giderler için taviz vermeyeceğimizi tüm kurum ve bakanlarımızla konuştuk. Bu hassasiyet için gerekirse hedeflenen göstergeler için Mali Kural uygulayacağız.

Yatırımları ve harcamaları değerlendirirken 3 soruya verdiği cevaba bakacağız.

Teknolojik ya da yüksek katma değerli üretim sağlıyor mu? İhracatı artırıyor mu? Cari açığı düşürüyor mu? Bu anlayış tüm ekonomi alanlarında hakim olacak. Bu uygulamayı önemsiyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin desteği, rasyonel politikalar ve kararlı bir duruş ile bu mücadeleden Allah’ın izniyle zaferle çıkacağız.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon Valiliği’nin yemeğinde sanayicilere yönelik olarak yaptığı "Bankalara saldırarak oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. B planını C planını uygulamak zorunda kalırım bunu da böyle bilesiniz" açıklaması çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.

TIKLAYIN - Erdoğan'dan sanayicilere: Bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmeyin, B planını C planını uygularım bilesiniz!

Banka hesaplarındaki dövizlere el konulacağı veya dövizlerin Türk Lirası’na çevrileceği iddiaları Uzak Doğu piyasalarının açılmasıyla birlikte Dolar/TL’nin 7.20 Euro/TL’nin ise 8 bandının üzerine çıkmasına neden oldu.

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Gelişmler üzerinde Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’a bir açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır. Pazartesi sabahından itibaren piyasaları rahatlatacak adımlar atılacak" dedi.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından gelen iddialara da değinen Albayrak “Bankalardaki mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak” diye konuştu.

Albayrak’ın açıklamasının hemen ardından Cumhurbaşkanlığı da hesaplardaki mevduatlara el konulacağı iddiasını yalanladı.

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Gece yarısı itibariyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) SWAP işlemlerine sınırlama getirdi. Böylece döviz cinsi varlıkları değiştirme işlemlerine sınırlama getirilmiş oldu. Buna göre, yapılacak yeni işlemler, yasal öz kaynakların yüzde 50'sini geçemeyecek.

TIKLAYIN - BDDK, SWAP işlemlerine sınır getirdi

Mali Suçları Araştırma Kurulu da (MASAK), döviz hesaplarının Türk Lirası’na dönüştürüleceği iddiasını yayanlar hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

TIKLAYIN - MASAK, döviz hakkındaki yalan haberlerle ilgili inceleme başlattı