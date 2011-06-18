-BERAAT EDEN POLİSE 30 BİN LİRA TAZMİNAT İZMİR (A.A) - 18.06.2011 - İzmir'in Urla ilçesinde 4 yıl önce uyuşturucu şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanarak 4 ay cezaevinde kalan ve açılan davada beraat eden polis memuru Recep Özmen, haksız yere cezaevinde kaldığı gerekçesiyle açtığı davada 30 bin lira tazminat kazandı. 2007 yılında Urla'daki uyuşturucu şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, telefon dinlemesine yakalanarak şebeke üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru Recep Özmen, tutuklanarak 4 ay cezaevinde kaldığı dava sonunda beraat etti. Özmen, beraat kararının ardından avukatı Yurthan Kadıköylü aracılığıyla haksız yere cezaevinde kaldığı ve bunun aile içinde, meslek hayatında ve sosyal hayatında birçok olumsuzluğa neden olduğunu öne sürerek, devlete karşı 70 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda tutuklanması nedeniyle kendine olumsuz bir gözle bakıldığını kaydeden Özmen, dava dilekçesinde, ''Oluşan kötü imaj nedeniyle çevremizde, meslektaşlarım arasında, toplumda benim ve ailemin psikolojim bozuldu. Babası uyuşturucu suçundan cezaevine giren polisin çocuğu olarak bakıldığından oğlum kekeme oldu. Cezaevinden tahliye edilmemden sonra Eskişehir'e tayin edildim, ardından Mihalıççık ilçesinde görevlendirildim. Açtığım yürütmenin durdurulması davasını kazanınca İzmir'e dönerek uzun süre Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde çalıştırıldım. Şimdi Narlıdere ilçesinde görev yapıyorum. Bu yaşananlardan dolayı büyük manevi ızdırap çektim'' ifadelerine yer verdi. Haksız tutuklamaya karşı CMUK gereğince İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan tazminat davasında mahkeme heyeti tarafları dinleyerek, polis memurunun tutuklu kalmasına neden olan dava dosyalarını inceledi. Duruşma süreci sonunda Mahkeme Başkanı Ahmet Hekimoğlu, polis memuru Özmen'in tutuklanmasının kendisi, ailesi, çevresi üzerinde yanlış bir intiba bıraktığını ve bu nedenle manevi ızdırap çektiği belirterek, ''yasal faizi hariç 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine'' karar verdi. Avukat Yurthan Kadıköylü, müvekkilinin 4 yıl süren bir hukuk mücadelesi verdiğini, bu süreçte çete davasından beraat ettiğini, meslekten ihraç davasını idare mahkemesinden durdurduğunu, tayinlere karşı yürütmeyi durdurma kararları aldırdıklarını ve son olarak da açılan tazminat davasını kazandıklarını belirterek, verilen kararın örnek bir karar olduğunu, tazminatın yasal faiziyle birlikte ödeneceğini söyledi. Duruşmaya davalı olarak katılan Maliye Bakanlığı avukatlarının ise kararı temyiz ettiği öğrenildi.