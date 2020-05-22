Benzinlikte pompalı tüfekle öldürülen Ceren'in telefonda tartıştığı kişi kim?

Arkadaşlarıyla gezmeye çıkan Ceren Kultaş, mola verdikleri bir akaryakıt istasyonunda motosikletli ve maskeli bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Ceren olay yerinde hayatını kaybederken, saldırı öncesinde telefonda tartıştığı kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Manisa Salihli’de oturan Murat Y. önceki gün 23.00 sıralarında, otomobiline arkadaşları Çağrı T. ile Ceren Kultaş’ı (17) da alarak gezintiye çıktı. İzmir-Ankara Karayolu’nun Taytan Mahallesi kavşağındaki akaryakıt istasyonuna gelen 3 arkadaş, otomobili yıkatmak için görevlilere verdi. Bu sırada Ceren cep telefonundan biriyle tartışmaya başladı. Telefonunu kapattıktan bir süre sonra ise motosikletle istasyona gelen bir kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Ceren’e iki el ateş eden saldırgan kaçmayı başarırken, Murat Y. ve Çağrı T. saldırının ardından otomobilleriyle istasyondan uzaklaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Ceren’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Maskeli saldırgan aranıyor

Polis, Murat Y. ve Çağrı T.’yi gözaltına aldı. Otomobilde inceleme yapan polis, 2 arkadaşın el swaplarını da aldı. Murat Y., “Maskeli bir kişi motosikletle gelip, Ceren’e pompalı tüfekle ateş etti. Korkup kaçtık” dedi. Murat Y.’nin saldırgandan şikâyetçi olduğu öğrenildi. Saldırganı yakalamak için olay yeri ile kaçış güzergâhındaki güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Polis ayrıca Ceren Kultaş’ın öldürülmeden önce cep telefonuyla yaptığı görüşmeler ile mesajlaşmaları mercek altına aldı.

"Kimse bu ölümü hak etmiyor"

Ceren’in kuzeni Burak Kultaş sosyal medyada genç kızın öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımda, “Erken doğmuştu minyon tipli bir kız çocuğuydu, daha çocukken babasını kaybetti. Zorluklarla büyütülen bir evladın hayatı bir caninin ellerinde son buldu. Caninin hastalıklı beynindeki sebebi düşüncesi ne olursa olsun, hiçbir çocuk hiçbir kadın hiçbir insan bu şekilde ölmeyi hak etmiyor. Mekanın cennet olsun kardeşim, sen babanla buluştun, biz de elbet bir gün buluşacağız” dedi.