Benzinli motorlar da manipülasyon kurbanı



Volkswagen'in (VW) emisyon skandalı artık dizel motorlarıyla sınırlı değil. Almanya Ulaştırma Bakanı Aleksander Dobrint, karbondioksit emisyonunun gerçek değerin çok üzerinde olduğu 800 bin VW'nin 98 bininin benzin motorlu otomobiller olduğunu açıkladı.

Otomobil sahiplerinden alınan motorlu taşıt vergisinin gerçek karbon salınımına göre yeniden hesaplanmasıyla ortaya çıkacak farkı ödememeleri için de özel bir yasa hazırlanıyor. Söz konusu araçların vergisi motorlu araçlar idaresi tarafından saptanacak. Ulaştırma Bakanı araç sahipleri için şirketin bilgilendirme servisi kuracağını ve "bu sonucu doğuran gelişmeler kadar ortaya çıkan sonucun da kabul edilemez" olduğunu söyledi. Dobrint araç sahiplerinin uğradığı zararın kapatılmasından VW'nin sorumlu olduğunu sözlerine ekledi.

Kasıt var

Gerçek karbon emisyonunun daha yüksek çıkmasının motorlu taşıt vergisinin artmasına ve yeni vergi miktarının eski model otomobiller için de geçerli olacağına işaret eden Aleksander Dobrint, farkın otomobil sahibi değil sorumlu şirket tarafından karşılanması için Maliye Bakanlığı ile birlikte özel bir yasa tasarısı hazırlanacağını duyurdu.

Motorlu taşıt vergisi 2009 yılından bu yana karbon emisyonu üzerinden hesaplanıyor. Almanya Ulaştırma Bakanı Dobrint, vergiyi düşük tutmak için şirketin yakıt sarfiyatını kasıtlı olarak düşük gösterdiğinin anlaşıldığını ve VW marka yeni binek otomobillerin gerçek zararlı gaz emisyonunun yeniden belirleneceğini belirtti.

Karbondioksit iklimi ısıtıyor

Eylül ayı başında patlak veren emisyon skandalına dizel motorlarının gerçek azot oksit emisyonunun test değerlerinin çok üzerinde çıkması neden olmuştu. Karbondioksit insan sağlığına zarar vermemekle birlikte sera gazı oluşmasında ve iklimin ısınmasında önemli rol oynuyor. Karbon emisyon üst sınırı uzun tartışmaların ardından geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği tarafından daha da düşürülmüştü.