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Yaşam

Benzine zam geliyor

"26 Ekim Perşembe günü benzin grubunda fiyat artışı beklenmektedir"

24 Ekim 2017 12:48

Benzin fiyatlarına 50 gün sonra ilk zam geliyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzin fiyatlarına 26 Ekim Perşembe günü itibariyle zam yapılmasının beklendiğini duyurdu.

PÜİS'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "24-25 Ekim 2017 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. 26 Ekim Perşembe günü benzin grubunda fiyat artışı beklenmektedir" ifadesi kullanıldı.

Benzin fiyatlarına son zam 6 Eylül tarihinde yapılmış ve kurşunsuz benzinin litresi İstanbul'da 5.18 liradan 5.27 liraya yükseltilmişti. Motorine ise aynı dönemde üç kere zam yapılmış ve motorinin litre fiyatı 4.50 TL'den 4.76 TL'ye çıkmıştı.

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