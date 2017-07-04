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Benzine zam geliyor

Benzinin litre fiyatına yarından itibaren 12 ya da 13 kuruş zam gelmesi bekleniyor

04 Temmuz 2017 15:28

Benzinin litre fiyatına yarından itibaren 12 ya da 13 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS), Twitter hesabından yapılan açıklamada;

"Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 5 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 12-13 kuruş artış beklenmektedir. Motorinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir." denildi.

 

Benzinin tekrar 5 liranın üzerine çıkması bekleniyor

 

Zam sonrası benzinin litre fiyatının İstanbul'da 4,96 TL'den 5,09 TL'ye, Ankara'da 5,01 TL'den 5,14 TL'ye, İzmir'de 4,99 TL'den 5,12 TL'ye çıkması bekleniyor. Benzinde yapılan 15 kuruş indirimden sonra litre fiyatı 5 liranın altına düşmüştü. 

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