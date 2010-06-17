Benzine zam geldi

T24- Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzine 3 kuruş zam yapıldı.



Yapılan zammın ardından 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Ankara'da 3,67-3,69, İstanbul'da 3,66-3,68, İzmir'de de 3,66-3,68 lira arasında değişen fiyatlarla satılmaya başladı.



95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı zam öncesinde Ankara'da 3,645-3,66, İstanbul ve İzmir'de de 3,63-3,65 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyordu.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişikler gösteriyor.