T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Benzine zam geldi

95 oktan kurşunsuz benzinin litre satış fiyatı 3,66 liraya yükseldi.

17 Haziran 2010 03:00

T24- Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzine 3 kuruş zam yapıldı.


Yapılan zammın ardından 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Ankara'da 3,67-3,69, İstanbul'da 3,66-3,68, İzmir'de de 3,66-3,68 lira arasında değişen fiyatlarla satılmaya başladı.


95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı zam öncesinde Ankara'da 3,645-3,66, İstanbul ve İzmir'de de 3,63-3,65 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyordu.


Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişikler gösteriyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24