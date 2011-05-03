-BENZİNE ZAM ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Akaryakıt ürünlerinden 95 ve 97 oktan benzinlerin satış fiyatı bugünden geçerli olmak üzere litrede 8-9 kuruş artırıldı. Akaryakıt dağıtım şirketlerinden OPET'te 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatı Ankara ve İzmir'de litrede 4,22 liradan 4,30 liraya, İstanbul'da 4,23 liradan 4,32 liraya, Van'da ise 4,33 liradan 4,42 liraya yükseldi. BP ve Petrol Ofisi bayilerinde zam sonrası 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Ankara'da 4,21 liradan 4,30 liraya, İzmir'de 4,20 liradan 4,29 liraya çıktı. İstanbul'da ise BP bayilerinde benzinin fiyatı 4,21 liradan 4,30 liraya, PO'da ise 4,20 liradan, 4,29 liraya yükseldi. Van'da ise 95 Oktan kurşunsuz benzinin fiyatı BP'de 4,40 liraya, PO'da ise 4,39 liraya çıktı. Shell bayilerinde ise 95 oktan benzinin litre fiyatı Ankara ve İstanbul'da 4,30 lira, İzmir'de 4,29 lira, Van'da ise 4,40 lira olarak belirlendi. Bu arada zam sonrası 97 oktan benzinin litresi ise üç büyük şehirde, 4,40 liraya kadar yükseldi. Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.