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Ekonomi

BENZİNE ZAM  ANKARA (A.A)

11 Ekim 2010 19:22

-BENZİNE ZAM  ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatı litrede 4 ile 7 kuruş arasında zamlandı. Akaryakıt dağıtım şirketleri 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatını Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3,69-3,70 liraya yükseltti. 95 oktan benzinin fiyatı zam öncesinde litrede Ankara, İzmir ve İstanbul'da 3,62 ile 3,64 lira arasında satılıyordu. Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Bu arada kırsal motorin ve motorinde fiyat değişikliği olmadı.

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