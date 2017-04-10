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Ekonomi

Benzine zam!

Benzine bu geceden geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi

10 Nisan 2017 19:59

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

İşte PÜİS'in açıklaması:

''Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 11 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 10 kuruş, gazyağının satış fiyatında ise 11 kuruş artış meydana gelmiştir.''

5 Nisan'da 12 kuruş zam yapılmıştı

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Benzine en son 5 Nisan'da 12 kuruş zam yapılmıştı.

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