-BENZİNE YİNE ZAM ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Akaryakıt ürünlerinden 95 ve 97 oktan benzinlerin satış fiyatı bugünden geçerli olmak üzere litrede 4-8 kuruş artırıldı. Alınan bilgiye göre, akaryakıt dağıtım şirketlerinden POAŞ'da 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatı Ankara'da litrede 3,87 liradan 3,95 liraya, İstanbul ve İzmir'de 3,86 liradan 3,94 liraya, Van'da ise 3,98 liradan 4,06 liraya yükseldi. BP bayilerinde 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3,88 liradan 3,96 liraya, Van'da 3,98 liradan 4,06'ya yükseldi. 95 oktan benzin OPET bayilerinde ise Ankara ve İstanbul'da 3,88 liradan 3,96 liraya yükselirken, İzmir'de 3,87 liradan 3,95 liraya, Van'da da 4 liradan 4,08 liraya çıktı. -97 OKTAN BENZİN 97 oktan kurşunsuz benzin ise yeni zammın ardından POAŞ bayilerinde litrede Ankara'da 3,96 lira, İstanbul ve İzmir'de 3,98 lira, Van'da ise 4,06 liradan satılmaya başladı. BP bayilerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3,99 liradan satılan 97 oktan kurşunsuz benzin, Van'da 4,09 lira, OPET bayilerinde de Ankara ve İstanbul'da 3,99 lira, İzmir'de 3,98 lira, Van'da ise 4,11 liradan satılıyor. Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. /* 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN . (Litre/TL) . -------------------------- . ANKARA İSTANBUL İZMİR VAN . ------------ ------------ ------------ ----------- . Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni . Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat . ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- BP 3,88 3,96 3,88 3,96 3,88 3,96 3,98 4,06 OPET 3,88 3,96 3,88 3,96 3,87 3,95 4,00 4,08 PO 3,87 3,95 3,86 3,94 3,86 3,94 3,98 4,06 97 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN . (Litre/TL) . -------------------------- . ANKARA İSTANBUL İZMİR VAN . ------------ ------------ ------------ ------------ . Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni . Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat . ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- BP 3,95 3,99 3,94 3,99 3,94 3,99 4,05 4,09 OPET 3,91 3,99 3,91 3,99 3,90 3,98 4,03 4,11 PO 3,88 3,96 3,90 3,98 3,90 3,98 3,98 4,06 */