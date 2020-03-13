Benzine ikinci indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki rekor düşüş sonrası benzin fiyatlarına 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş olarak yansıyan büyük indirimin ikincisi geliyor. Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş indirim beklenirken, motorinde yapılması beklenen indirim oranı ise henüz belli olmadı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; OPEC toplantısı sonrasında üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan tarihi düşüşün iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor.

Brent petrolün 31 dolara kadar gerilemesinin ardından Salı günü benzine 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş olarak yansıyan tarihi indirimin ikincisi geliyor.