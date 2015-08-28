Benzine iki indirim bir zam

Dört gün önce 15 kuruş, dün de 5 kuruş indirim yapılan benzin fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6 kuruş zam yapıldı.

İstanbul'da ortalama 4.36, Ankara'da 4.38 ve İzmir'de 4.37 liradan satılan kurşunsuz benzinin litresine ortalama 6 kuruş zam yapılacak. Böylece, benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 4.42, Ankara'da 4.44 ve İzmir'de 4.43 liraya yükselecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.