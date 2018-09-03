Ekonomi
Benzine gece yarısından itibaren zam geliyor
Zamlar ÖTV fiyatlarından düşülecek olması nedeniyle pompa fiyatlarına yansımayacak
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) gece yarısından itibaren benzin, motorin ve LPG'ye zam geleceğini duyurdu.
Benzinde 51, Motorinde 56, LPG Otogazda 28 kuruş olarak belirlenen zam ÖTV oranından karşılanacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak.
EPGİS'in Twitter hesabından yapılan duyuru şöyle:
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