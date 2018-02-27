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Ekonomi

Benzine gece yarısı itibariyle yeni zam!

Benzinin litre fiyatında 9-11 kuruş artış yaşanacak

27 Şubat 2018 22:41

Benzinin litresine bu gece yarısından sonra 9-11 kuruş zam geliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "28 Şubat Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzin grubunda 9-11 kuruş fiyat artışı bekleniyor" denildi.

Yapılan son zamların ardından İstanbul'da benzin litre fiyatı ortalama 5,56 TL'ye, Ankara'da 5,60 TL'ye İzmir'de ise 5,58 TL'ye yükselmişti. Motorin litre satış fiyatları da İstanbul'da ortalama 5,13 lira, Ankara'da 5,16 lira, İzmir'de ise 5,14 lira olmuştu.

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