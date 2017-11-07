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Ekonomi

Benzine bir zam daha geliyor

Petrol ve dolarda yaşanan hareketlilik nedeniyle 30 Ekim'de benzine 12 kuruş, motorine de 18 kuruş zam yapılmıştı

07 Kasım 2017 13:14

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada benzine yeni bir zam yapılacağı belirtilerek , "7-8 Kasım 2017 tarihlerinde motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzin grubunda ise perşembe veya cuma gününden geçerli olmak üzere fiyat artışı beklenmektedir" denildi.

Fiyat artışının ne kadar olacağı konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi.

Petrol ve dolarda yaşanan hareketlilik nedeniyle 30 Ekim'de benzine 12 kuruş, motorine de 18 kuruş zam yapılmıştı.

Benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 5.53 TL, İstanbul'da 5.48 TL, İzmir'de ise 5.50 TL'den satılıyor.

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