Benzin'e bir zam daha

Benzinin litresine 12 kuruş zam geldi. Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Bu zamla birlikte İstanbul'da 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4,47 liradan 4,59 liraya; Ankara'da 4,48 liradan 4,60 lira seviyelerine çıktı.
Motorine de yarın zam bekleniyor.
Petrol fiyatları artmaya devam ediyor
Brent petrolün varil fiyatı ise 114 doların üzerinde işlem görüyor.
Analistler, ABD'de azalan ham petrol stokları ve İran'ın nükleer programı nedeniyle Batı ülkeleriyle yaşadığı gerginliğin fiyatlara yön verdiği görüşünde birleşiyor.