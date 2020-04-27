Benzine 9 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 25 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 28/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 9 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,38 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,29 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,27 liradan 5,18 liraya inecek.