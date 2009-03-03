Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzine 7 kuruş zam yapıldı. İstanbul’da 95 oktan kurşunsuz benzin 2,90 liradan satılacak.



Ankara ve İzmir'de BP, Shell, Petrol Ofisi (PO) ve OPET bayilerinde 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı, 2,82 TL'den 2,89 TL'ye yükseldi.



İstanbul'da ise söz konusu dağıtım şirketlerinin bayilerinde 2,83 TL olan 95 oktan kurşunsuz benzin 2,90 TL'ye çıktı.



Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



Bazı dağıtım şirketlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçerli olan 95 oktan kurşunsuz benzin fiyatları önceki ile karşılaştırmalı olarak şöyle:

