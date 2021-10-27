Benzine 25 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, (EPGİS) benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldığını duyurdu. Söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Böylece benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 8,42 liraya, İzmir'de 8,75 liradan 8,50 liraya, Ankara'da 8,74 liradan 8,49 liraya inecek.

Benzine 10 gün içinde 1 liradan fazla zam yapılırken, bunun 86 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.

2022'de eşel mobil sistemi devam edecek

Diğer yandan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda akaryakıt ürünlerinde kullanılan eşel mobil sisteminin devam edeceği belirtildi.

Eşel mobil sistemi akaryakıtta maliyet kaynaklı fiyat artışının, pompa fiyatına yansımaması amacıyla ÖTV’den karşılanmasını öngörüyor.

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