T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Benzine 15 kuruş indirim

28 Ağustos 2020 16:42

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 29/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 15 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

TIKLAYIN - Benzine 21 kuruş zam geldi!

ETİKETLER

benzinindirimepgisEnerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24