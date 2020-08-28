Benzine 15 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 29/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 15 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."