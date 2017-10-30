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Ekonomi

Benzine 12, motorine 17 kuruş zam yapıldı

Dövizin son dönemdeki hızlı artışı sonrası benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyor

30 Ekim 2017 13:00

Akaryakıt ürünleri benzin ve motorinin litresine gece yarısından itibaren, sırasıyla 12 ve 17 kuruş zam geliyor.Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan (PÜİS) açıklamada, "31 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 12 kuruş, motorinde ise 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir" denildi.

Dövizin son dönemdeki hızlı artışı sonrası benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) internet sitesinden yapılan açıklamada;

"31 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 12 kuruş motorinde ise 17 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir" ifadesi kullanıldı.

Geçtiğimiz hafta 3,84'ü aşarak hızlı yükseliş kaydeden dolar yeni haftaya sakin başladı. Dolar/TL 3,78'in hemen altında dengelendi.

Zamların ardından üç büyük kentte eski ve yeni fiyatlar şöyle:

İstanbul

Benzin 5,38 TL - 5,50 TL

Motorin 4,76 TL - 4,93 TL

Ankara

Benzin 5,41 TL - 5,53 TL

Motorin 4,76 TL - 4,93 TL

İzmir

Benzin 5,37 TL - 5,49 TL

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