Benzine 12 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 25/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 12 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
Ankara ve İzmir'de ortalama 6.45 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.57 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.39 liradan 6.51 liraya yükselecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.