-BENZİNDE TASARRUF İÇİN PÜF NOKTALARI KONYA (A.A) - 22.12.2010 - Türkiye'de 4 lira sınırına dayanan benzinde tasarruf yapmak isteyenlerin, frenlerinin sürtmediğinden emin olmak, sıkışan trafiği ve trafik ışıklarını sezinleyerek, yumuşak bir şekilde hızlanıp yavaşlamak gibi ayrıntılara dikkat etmeleri gerekiyor. Yapılan araştırmaya göre, benzin fiyatının 4 lira sınırına dayanması, ister istemez pek çok araç sahibini tasarruf için otomobillerini daha az kullanmaya itiyor. Benzin fiyatlarındaki artış sıfır otomobil alan müşterilerin eğilimlerini ise yakıt tasarrufu yüksek araçlara doğru yöneltiyor. Dünyadaki genel eğilim de otomobillerde hem daha fazla yakıt tasarrufu, daha küçük motorlu hem de daha düşük emisyonlu çevreci otomobiller. Türkiye'deki benzin fiyatlarındaki artışa paralel tüketicinin küçük motorlu araçlara eğilimini göz önünde bulunduran otomobil firmalarının Türkiye distribütörleri ve Türkiye'deki otomobil üreticileri, küçük ve tasarruflu otomobil üretimi ve satışı için adeta bir yarış içine girdi. -HEM AZ YAKIYOR HEM YÜKSEK GÜÇ ÜRETİYOR- 2011'in ilk aylarında teslimat şartıyla 1200 (CC) motor hacmine sahip, 105 beygir güç üretebilen otomobilini şimdiden satmaya başlayan bir otomobil firması, yoğun talep alıyor. Daha önce 105 beygir seviyesinde bir gücün ancak 1600 ve 1800 (CC) hacimli motorlarla sağlanabildiğini ifade eden yetkililer, bu yeni nesil çevreci ve tasarruflu otomobillerin en büyük özelliğinin yakıt tüketimini tümüyle kullanıcıya bırakması olduğunu belirtiyor. Benzinli turbo sistemi kullanılan 1.2 motor hacimli bu araçlar, saate 90 kilometre ve altındaki hızlarda son derece tasarruflu yakıt tüketirken, istenildiğinde daha fazla yakıt tüketimiyle 105 beygire kadar güç üretebiliyor. Halen yüksek sınıf araçlardan BMW X5 4.4 ya da Mercedes S 500 gibi büyük silindir hacmine sahip araçlar ise benzin fiyatlarının yükseldiği bu dönemde 100 kilometrede 20 litre, yani kilometrede 0.7-0.8 liralık benzin tüketiyor. Makine Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Makine Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mete Kalyoncu, akaryakıtta tasarrufun aslında büyük ölçüde sürücünün elinde olduğu, ancak küçük gibi görünen detaylarla önemli oranlarda tasarruf sağlayabileceğini anlattı. -ARACINIZI DEĞİŞTİREMİYORSANIZ BUNLARI YAPIN- Sürücülerin aracının frenlerinin sürtmediğinden emin olması, ani ve hızlı kalkışlardan kaçınmasının yakıt ekonomisi için önem taşıdığını dile getiren Kalyoncu, tasarruf için tüyolarını şöyle sıraladı: ''Aracın mümkün olduğu kadar saatte 90 kilometre ve altında kullanılması da en başta uyulacak kurallardan biri... Sıkışan trafiği ve trafik ışıklarını sezinleyerek, yumuşak bir şekilde hızlanın veya yavaşlayın. Motoru ısıtmak için fazla zaman harcamayın. Modern motorlarda bu gerekli değildir, motorunuzu uzun süre rölantide çalıştırmayın. Aracınızı terk ederken veya uzun süre beklemeniz gerektiğinde motorunuzu stop edin. Seyahatinizi dikkatlice planlayın. Birçok yere uğramak zorundaysanız, rotanızı aynı yerden iki kez geçmeyecek ve bir çıkışta mümkünse hepsine uğrayacak biçimde planlayın. Bagajınızı boşaltın, burada bulunan her fazlalık aracınızın ağırlığını gereksiz yere artıracaktır. Pratik ve mümkün olduğu kadar, aynı yere giden arkadaşlarınızla birleşerek ve dönüşümlü olarak tek araç kullanın. Hızınızı sabit tutmaya çalışın.'' -GİTTİĞİNİZ YOLU ÖLÇÜN, HESABINIZI BİLİN- SÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Halkacı ise tasarruf etmeyi seven bir toplum olmadığımızı, özellikle 1980 sonrasında sarfiyata yönelik bir toplum haline gelindiğini söyledi. Kredi kartı kullanımındaki aşırılığın bunun bir göstergesi olduğunu belirten Halkacı, ''Otomobil kullanımında tasarruf, günümüzde daha da büyük önem kazandı. Ülkemizin ekonomik şartları, daha önce yapılan yanlışlardan bir günde dönülemeyeceği için sürücülerin tasarruf için bazı konulara dikkat etmesi gerekiyor. Tasarrufun ilk şartı, aracın ne kadar benzin yaktığını kontrol altında tutmak için gidilen yolu ölçmek. Böylece aracınızdaki yakıt tüketim miktarı değişimlerinden haberdar olun, hesabınızı bilin. Aracınız fazla yakmaya başladığı zaman bakımını yaptırıp minimum yakıt tüketim seviyesine indirebilir ya da farklı önlemler alabilirsiniz'' diye konuştu.