Benzinde 7 kuruşluk indirim

T24 - Akaryakıt ürünlerinden 95 ve 97 oktan benzinlerin satış fiyatı, bugünden geçerli olmak üzere litrede 6-7 kuruş indirildi.

Benzin fiyatlarında 6-7 kuruşluk indirime gidildi.

Akaryakıt dağıtım şirketlerinden OPET'te 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatı Ankara ve İstanbul'da litrede 4,23 liradan 4,17 liraya, İzmir'de 4,22 liradan 4,15 liraya indi.

BP bayilerinde indirim sonrası 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Ankara ve İstanbul'da 4,23 liradan 4,17 liraya, İzmir'de 4,22 liradan 4,16 liraya geriledi. Petrol Ofisi bayilerinde 95 oktan benzinin litre fiyatı İstanbul ve İzmir'de 4,23 liradan 4,17 liraya, Ankara'da 4,24 liradan 4,18 liraya indi.

Shell bayilerinde Ankara ve İstanbul'da 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Ankara ve İstanbul'da 4,23 liradan 4,16 liraya, İzmir'de 4,2 liradan 4,15 liraya geriledi.

Daha önce 4,28 liradan satılan 97 oktan kurşunsuz benzin ise indirim sonrası litrede 4,21 liradan satılacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.