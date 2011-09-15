-Benzinde 10 kuruşluk indirim ANKARA (A.A) - 15.09.2011 - Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan benzinin satış fiyatında, bugünden geçerli olmak üzere litrede 10 kuruş indirim yapıldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bazı büyük akaryakıt dağıtım şirketlerinde 95 oktan kurşunsuz benzinin litre satış fiyatı Ankara ve İstanbul'da 4,42 liradan, 4,32 liraya gerilerken, İzmir'de ise 4,41 liradan 4,31 liraya düştü. Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.