Benzincide soygun dehşeti

Tekirdağ'da yüzlerini kar maskeleri ile kapatan 4 kişi, bir benzin istasyonunun market kısmına girerek çalışanı tornavida ile tehdit edip sigara, kontör kartları ve çikolata gibi yiyecekleri geldikleri otomobilin bagajına yükledikten sonra, kasada bulunan paraları ve çelik kasayı alarak kaçtı. Yarım saat sonra başka bir benzin istasyonunu da soymak isteyen zanlılar, istasyonda bulunan köpeğin havlaması ve otomobillerine doğru yönelmesi üzerine kaçtı. Her iki benzin istasyonunda yaşananlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Olay, önceki gün saat 04.00 sıralarında Tekirdağ- Malkara yolu üzerindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Plakası tespit edilemeyen gri renkli bir Renault Megan otomobil ile benzin istasyonuna gelen soygunculardan birisi çevrede gözcülük yaparken, yüzlerinde kar maskesi takılı olan 3 soyguncu ise markete girdi ve çalışanın boğazına tornavida dayayarak etkisiz hale getirdi. Bu sırada diğer iki kişi ise markette bulunan çok sayıda sigara, kontör ve yiyecek malzemelerini çuvala doldurdu ve otomobilin bagajına yükledi. Daha sonra çekmecedeki paraları alan soyguncular, markette bulunan ve içinde yaklaşık 3 bin lira olduğu bildirilen çelik kasayı da sürükleyerek dışarı çıkarttı ve otomobile yükledikten sonra geldikleri otomobile binerek hızla uzaklaştı. Soyguncuların uzaklaşmasının ardından istasyon çalışanı durumu Jandarmaya bildirdi.



İkinci soygunu köpek engelledi



Olaydan yaklaşık yarım saat sonra aynı kişiler Tekirdağ- İpsala yolu üzerindeki bir benzin istasyonunu soymak istedi. Ancak otomobilden aşağıya inmek isteyen kar maskeli soyguncular, marketin önünde havlayan ve üzerlerine doğru gelen köpeği görünce paniğe kapılarak otomobilden inmeden hızla kaçtı. İki benzin istasyonunda yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



Güvenlik kamerası kayıtların inceleyen jandarma ekipleri, soyguncuların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.



(DHA)

