Benzin zammına tatil arası

Benzine, bu gece yapılması beklenen 6 kuruş zam, 1 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle pompa satış fiyatlarına yansıtılmayacak. Ancak, hafta sonu uluslararası piyasalarda akaryakıt fiyatları (ton bazında) düşmezse pazartesiyi salıya bağlayan gece motorinde 25, benzinde 6 kuruş artış gündeme gelebilir.

HaberTürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, uluslararası piyasalarda başta enerji olmak üzere emtiada dalgalanma devam ediyor. Koronavirüs salgını sonrasında fiyatı hızla düşen benzin ve motorinde, son haftalarda yukarı yönlü bir çizgi öne çıkıyor. Küresel piyasada benzinin tonu 201 dolardan 210 dolara, motorinin de 202 dolardan 230 dolara çıktı. Benzine, bu gece 6 kuruş zam yapılması gündeme geldi. 1 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle bu gece pompa satış fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor.

Peki, yeni haftada akaryakıt fiyatları ne olur?

Haftasonu uluslararası piyasalarda akaryakıt fiyatları (ton bazında) düşmezse pazartesiyi salıya bağlayan gece motorinde 25, benzinde 6 kuruş artış gündeme gelebilecek. Uzmanlar, “Piyasa son derece oynak. Yurt içinde de dolar kuru yukarı yönlü hareket ediyor. Bu veriler, hafta başında gerek benzine gerekse de motorine zam olarak yansıyabilir” görüşünü dile getirdi.