Benzin ve Motorine zam geliyor.

Dünya'da yer alan habere göre 16 Ekim Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorin gruplarında 41 kuruş fiyat artışı olacak.

Benzindeki artışın ise 23 kuruşluk kısmı ÖTV'den karşılanacak, 17 kuruş ise pompa fiyatlarına yansıyacak.

Zamların ardından akaryakıta kamu desteğinin sınırı benzin içinde sona erecek. Motorin ve LPG için ise daha önce sıfıra inmişti.

Artışın motorin litre fiyatına ise tamamen yansıması bekleniyor.

İşte zamlı fiyatlar

Gelen zamların ardından fiyatlar şu şekilde olacak:

Benzin(litre)

İstanbul - 7,95 lira

Ankara - 7,92 lira

İzmir - 7,93 lira

Motorin(litre)

İstanbul - 7,93 lira

Ankara - 7,99 lira

İzmir - 8,01 lira

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